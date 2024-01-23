МЧС предупредило жителей Подмосковья о метели до утра среды

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода резко ухудшится сегодня после 15:00. До 10:00 среды, 24 января, в регионе ожидается снегопад и усиление ветра, порывы которого могут достигать семнадцати метров в секунду. На дорогах гололедица и снежные заносы, предупредили синоптики.

Как напомнили в МЧС, во время метели необходимо плотно закрывать двери и окна, а также убрать вещи с подоконников.

Ранее терапевт Севинч Алиева рассказала, как защитить кожу от ветра.