МЧС России предложило установить дополнительные меры поддержки в части социальных гарантий

В целях реализации комплексного подхода к оказанию помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного и техногенного характера, МЧС России выступило с инициативой по установлению дополнительных мер поддержки в части предоставления социальных гарантий.

Были приняты изменения в законодательство, согласно которым, с 1 января 2024 года граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают право обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа) на срок до полугода при определенных условиях и обстоятельствах.

Такими обстоятельствами являются проживание заемщика в жилом помещении, которое расположено в зоне ЧС, нарушение условий его жизнедеятельности и утрата имущества в результате ЧС.

В этом случае можно обратиться к кредитору в течение 60 дней со дня установления соответствующих фактов при представлении подтверждающих документов.

Для получения заемщиком указанного права размер потребительского кредита (займа) не должен превышать максимальный размер кредита (займа), установленный Правительством РФ.