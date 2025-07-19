МЧС: в Москве и Подмосковье в воскресенье ожидаются ливень, град и шквалистый ветер
Москвичей предупредили об грозе, ливне и ветре с порывами до 17 м/c
Фото: [Дождь в Москве/Медиасток.рф]
В воскресенье в Москве и Московской области ожидается серьезная непогода. По данным Главного управления МЧС России по городу Москве, в регионе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, градом и порывами ветра до 17 м/с.
Сотрудники МЧС настоятельно советуют автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Также рекомендуется избегать резких движений и маневров.
Пешеходам следует быть осторожными и не подходить близко к рекламным щитам и другим неустойчивым конструкциям. Не стоит также укрываться под деревьями.
«В период с 00 часов 20 июля и до конца суток по территории Московской области ожидается кратковременный дождь, местами ливень. В отдельных районах гроза, днем град. При грозе порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении экстренных служб.
В своем аккаунте в соцсетях Главное управление МЧС России по Московской области также опубликовало аналогичное предупреждение.
Ранее синоптик Вильфанд объяснил, что виной засилью тропических дождей в Москве.