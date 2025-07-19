Вильфанд о тропических ливнях в Москве: в столице существенно меняется климат

В Москве на этой неделе прошли настоящие тропические ливни. Это явление было зафиксировано впервые и связано с изменением климата. Благодаря новым технологиям синоптики смогли предсказать его появление, поведал в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как подчеркнул собеседник агентства, Дожди в начале недели, особенно во вторник, были нетипичными. Во вторник прошел настоящий тропический ливень: за час с неба пролилось не менее 60 миллиметров осадков.

Это явление было замечено впервые, поскольку для Москвы оно не типично, — подчеркнул Вильфанд.

«В умеренных широтах, на 55-й параллели, тропические ливни, естественно, не бывают, но, поскольку все-таки происходит изменение климата, процессы меняются», — сказал он.

Метеоролог подчеркнул, что только специалисты обратили внимание на отсутствие явных признаков осадков в Москве. Не было заметно никаких признаков приближения циклона.

«Прогнозировалась сильнейшая неустойчивость в атмосфере, но не у поверхности земли, а в более высоких слоях. Лет пять тому назад просто невозможно было такой интенсивный дождь предсказать, а сейчас были выпущены штормовые предупреждения, и не было ни одной претензии к синоптикам», — добавил Вильфанд.

Он отметил, что для прогнозирования сильных дождей в столице была использована специальная модель, разработанная в Росгидромете и применяемая в режиме реального времени.

Ранее Вильфанд предупредил об экстремальной жаре под 40 в трех округах России.