МЧС: вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел выброс пепла на шесть километров
На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил пепел на шесть километров
Фото: [yahoo.com]
На Камчатке произошло извержение вулкана Крашенинникова, в результате которого произошел выброс пепла на высоту до 6 километров. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю в своем официальном Телеграм-канале.
Вулкан возвышается на 1856 метров. Его шлейф тянется на северо-восток, к Тихому океану.
В Главном управлении МЧС отметили, что на пути движения шлейфа пепла нет населенных пунктов.
«Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», — добавили в ведомстве.
Также вулкану Крашенинникова присвоен уровень авиационной опасности «оранжевый».