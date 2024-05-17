Медик из Иркутска теперь живет в собственной «двушке» в Пушкинском городском округе

Михаил Козиев переехал работать в Подмосковье из Иркутска, узнав о программе «Социальная ипотека». Теперь его семья живет в собственной двухкомнатной квартире в Пушкинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что последние 3 года из общего 22-летнего стажа Михаил работает в ГБУЗ МО «Пушкинская клиническая больница им. проф. Розанова В.Н.» заведующим центром анестезиологии-реанимации, врачом анестезиологом-реаниматологом. По словам обладателя сертификата, он с юности мечтал о медицине, настолько сильное впечатление произвели на него рассказы знакомых врачей.

Еще живя в своем родном городе, супруги Козиевы узнали о «Социальной ипотеке». Михаил рассказывает, что они выбрали Подмосковье, прочитав о социальных программах в разных регионах. Они смогли приобрести хорошую двухкомнатную квартиру. Ремонт был уже сделан, понадобился только небольшой косметический. К счастью, радикально ничего менять не пришлось.