Медик из Серпухова смог купить квартиру благодаря программе соципотеки

Потапов работает акушером-гинекологом в Серпуховском роддоме. Его стаж составляет тридцать лет. При этом в течение десяти лет он работал заведующим отделением гинекологии в Касимове. Оттуда он переехал в Подмосковье в рамках программы привлечения высококвалифицированных специалистов.

Врач рассказал, что является многодетным отцом. Поэтому для жизни в Подмосковье по программе соципотеки он решил выбрать трехкомнатную квартиру на вторичном рынке.

«Теперь всей дружной семьей делаем ремонт», - добавил специалист.

Программа соципотеки реализуется в Подмосковье с 2016 года. Принять в ней участие могут не только медики, но и учителя, ученые, тренеры и представители других специальностей.