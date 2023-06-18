Медика из Красноармейска наградили «Золотым крестом»

В это воскресенье вся страна отмечала День медицинского работника и чествовала наших дорогих врачей, медицинских сестер, фельдшеров, в общем всех, кто поддерживает наше здоровье и спасает жизнь. Накануне своего профессионального праздника ведомственный нагрудный знак отличия «Золотой крест» получила Лиана Гусева.

Лиана Гусева уже 35 лет работает в медсанчасти Красноармейска. Начинала профессиональный путь простой медсестрой, а сейчас руководит одним из направлений медсанчасти 154.

Она по праву заслужила уважение своих коллег и является для многих образцом для подражания. Ее окружение очень порадовалось такой награде, в то время как для самой Лианы это стало полным сюрпризом.

«Никак не ожидала. Кажется, даже давление поднялось. У этого знака отличия есть три степени: бронзовый, серебряный и золотой крест. Мне сразу вручили высшую степень. Отсюда и волнение. Но приятное», - призналась женщина.

Кстати, вместе с Гусевой наград удостоены и другие сотрудники медсанчасти. Они их получили из рук начальника лечебного учреждения Ивана Богомолова и его заместителей. Также поздравить медиков пришли представители фракции Единая Россия Совета депутатов Городского округа Пушкинский.