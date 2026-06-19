Медикам платят сотни миллионов рублей в месяц в Иркутской области

В регионе свыше 13 тысяч медицинских работников получают ежемесячные социальные выплаты до 50 тысяч рублей. Об этом пишет КП Иркутск.

Ежемесячная поддержка медиков

В Иркутской области медицинские работники получают специальные социальные выплаты, общий объем которых превышает 200 млн рублей ежемесячно. Финансирование обеспечивает региональное отделение Социального фонда России. Поддержка охватывает более 13,6 тысячи сотрудников системы здравоохранения.

Размер выплат по категориям

Сумма зависит от должности и места работы. Диапазон выплат составляет от 4500 до 50000 рублей.

Для врачей в населенных пунктах с численностью до 50000 человек предусмотрена выплата в размере 50000 рублей, для среднего медперсонала — 30000 рублей.

В городах и поселках с населением до 100000 человек суммы ниже: 29000 рублей для врачей и 13000 рублей для среднего персонала.

Условия получения

Отмечается, что оформление заявлений не требуется. Медицинские учреждения самостоятельно формируют списки сотрудников и направляют их в Социальный фонд. Выплаты поступают автоматически каждый месяц.