Медики городского округа Кашира получили награды в честь Дня медработника

В преддверии Дня медицинского работника прошло чествование медиков городского округа Кашира. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что в актовом зале хирургического корпуса больницы их поздравили первый замглавы муниципального образования Роман Королев, депутат регионального парламента Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, главврач Каширской больницы Юрий Володин.

Замглавы муниципального образования в ходе поздравления подчеркнул важность наиболее гуманной и добросердечной профессии и объявил благодарность сотрудникам медучреждения за самоотверженный и добросовестный труд и за вклад в развитие системы здравоохранения.

Кроме того, лучшим работникам были вручены благодарности министра здравоохранения Московской области, почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского округа Кашира, Минздрава Подмосковья, Мособлдумы, окружного Совета депутатов.

Для медработников исполнили лучшие номера коллективы ожерельевского Дома культуры.