Как отметил Мединский, в Европе уже не пытаются фальсифицировать историю, местные власти полностью переделывают историческую реальность. На этом будет воспитано новое поколение элиты, которое будет считать «антироссией» не Украину, а нынешнюю Российскую Федерацию.

Он также подчеркнул, что на Западе в последнее время регулярно проходят научные конференции, куда приезжают профессора и преподаватели, которые изучают новые нормы, чтобы преподавать уже другую историю. По мнению Мединского, это делается для того, чтобы переучить профессионалов, которые затем вложат эти знания будущей элите. Теперь Россию представляют как наследницу «Золотой Орды».