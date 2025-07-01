Медицинский колледж округа Шатура отпраздновал выпуск 83 медсестер и медбратьев

В актовом зале колледжа состоялась торжественная церемония вручения дипломов. 83 будущих медсестры и медбратья попрощались с преподавателями и получили свои долгожданные документы. Это был важный и радостный день, который завершил их обучение.

И.о. директора колледжа Елена Полуянова поздравила выпускников и сказала, что учеба была сложной, но они справились и стали хорошими специалистами, готовыми помогать людям.

На церемонии присутствовала Ольга Бурмистрова, представитель партии «Единая Россия». Она тоже поздравила выпускников и пожелала им удачи.

«Вы выбрали трудную, но очень важную профессию – помогать людям! Теперь вам будут доверять жизнь и здоровье пациентов. Желаю вам успехов и всего самого доброго! У вас все получится! Мы в вас верим!» — сказала Ольга Бурмистрова.

Она вручила благодарности и подарки шести отличникам: Дарье Кирилиной, Маргарите Семеновой, Елизавете Сорокиной, Марии Максимкиной, Инне Осиповой и Олесе Паниной. Эти девушки показали себя самыми лучшими студентками.

Вскоре эти выпускники начнут работать в больницах и поликлиниках, помогая людям по всей стране. Медсестры и медбратья из Шатуры станут отличными сотрудниками для любого медицинского учреждения. От них зависит здоровье жителей округа. Очень важно готовить таких специалистов, чтобы медицинские учреждения в Шатуре продолжали хорошо работать и помогать всем нуждающимся.