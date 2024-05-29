Медработник из Красногорска приобрел себе квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Фельдшер скорой медицинской помощи Никита Чиненов купил в городском округе Красногорск собственное жилье, приняв участие в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Примечательно, что Никита с детства знаком с медициной: его дед работал хирургом. Сейчас его стаж фельдшера скорой медицинской помощи на Красногорской подстанции в ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» подходит к 5 годам.

«Скорая помощь стоит на самых первых рубежах. Эффективность лечения напрямую зависит от своевременно оказанной помощи. Важно вовремя стабилизировать состояние пациента, доставить его в стационар в экстренных случаях», — говорит он.

Принять участие в региональной программе улучшения жилищных условий Никита решил по примеру друзей. Тем более, уточняет обладатель сертификата, работать на своем месте он собирается долго. Он рассказал, что смог взять «однушку» на вторичном рынке. Ремонт частичный уже был готов, и осталось доделать косметический.