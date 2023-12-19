Медработников Королева наградили в рамках открытия отремонтированной поликлиники
Фото: [Антон Бякин]
В Королеве в рамках открытия отремонтированной поликлиники в микрорайоне Юбилейный наградили медработников. Замглавы областного Минздрава Максим Максимов вручил отличившимся медикам благодарности губернатора Подмосковья и почетные грамоты министерства.
Открытие поликлиники также посетили первые заместители главы муниципалитета Сергей Иванов и Светлана Викулова, главврач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский. В рамках визита они пообщались с пациентами.
Работы в поликлинике провели в рамках программы перезагрузки. В порядок привели все элементы здания 1984 года постройки и прилегающую территорию. В учреждении оборудовали кабинеты телемедицины, вакцинации, выписки рецептов на лекарства, узких специалистов. Также установили современное оборудование, в том числе рентген-аппарат. В следующем году установят маммограф и аппарат УЗИ.
«Сейчас здание полностью обновлено, вся инфраструктура выполнена по современному стандарту Московской области «Наша поликлиника». Кабинеты, холлы, зоны отдыха оборудованы для максимального комфорта пациентов и медицинского персонала», - отметил Шпилянский.