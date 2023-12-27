Медведчук: США создают на Украине хаб для мирового наркотрафика

США после потери Афганистана решили использовать Украину для новой «серой зоны», через которую будет идти мировой наркотрафик, написал в авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру» экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, Владимир Зеленский сразу же поддержал американскую схему, сметая со своего пути всех, кто ее не поддерживал.

На днях Верховная рада приняла во втором чтении закон о легализации марихуаны.

Как отмечает Медведчук, никто в трезвом уме и твердой памяти больше не хочет проливать кровь за режим Зеленского. Поэтому командиры гонят на «мясные штурмы» солдат, накачанных дурью.