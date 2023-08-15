Медведев высказался о новом условии вступления Украины в НАТО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал идею принять Украину в НАТО за отказ от территорий в пользу России. Подробности рассказало РИА Новости .

Медведев отреагировал на слова главы офиса генсека НАТО, в которых Стиан Йенссен предположил, что Украина сможет попасть в альянс, если отдаст часть территорий России. Зампред Совбеза РФ оценил эту идею, но удивился, что представитель альянса не уточнил, о каких именно территориях идет речь. По мнению Медведева, вся территория Украины довольно спорная.

Отдельно Медведев подчеркнул, что для захода в НАТО властям Украины придется перенести столицу государства во Львов, а Киев также отдать России, ведь когда-то это был центр Древней Руси.