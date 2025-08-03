Медвежьи Озера: Щелково отпраздновал 95-летие Воздушно-десантных войск

В Медвежьих Озерах собрались ветераны, военнослужащие и жители округа, чтобы отдать дань уважения подвигу десантников.

В ходе митинга лучших военнослужащих чествовали, вручая им государственные награды, в том числе медалью Жукова. Отмечены также те, кто проявил себя в укреплении боевого взаимодействия и принимал участие в специальной военной операции.

Девять военнослужащих получили почетные грамоты от администрации городского округа Щелково.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

С приветственным словом перед собравшимися выступил заместитель главы городского округа Щелково, Дмитрий Толмачев, зачитавший официальное поздравление главы округа, Андрея Булгакова: «Воздушно-десантные войска — это по-настоящему уникальное братство, где сила характера, верность присяге и готовность действовать в любой ситуации становится частью каждого. За этой датой не только история, но и живая преемственность поколений, отвага и честь, которыми по праву гордится вся страна».

Мероприятие сопровождалось интересной экспозицией, где для посетителей были представлены образцы военной техники: от исторических средств связи до современных средств коммуникации и военной техники, включая боевые автомобили.