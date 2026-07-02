«Меланома долго молчит»: какие изменения кожи нельзя оставлять без внимания

Летний загар многие считают признаком здоровья, однако именно в жаркий сезон риск развития опасных заболеваний кожи заметно возрастает. Под воздействием ультрафиолета обычная родинка может начать изменяться, а в некоторых случаях — стать первым признаком меланомы, одной из самых агрессивных форм рака кожи. Об этом пишет REGIONS .

Врач-дерматолог Красногорской клинической больницы Марина Русак рассказала, что своевременное обнаружение меланомы значительно повышает шансы на успешное лечение. По ее словам, каждому человеку стоит регулярно осматривать свою кожу и обращать внимание даже на незначительные изменения.

Для самостоятельной оценки родинок специалисты рекомендуют использовать правило ABCDE. Насторожить должны асимметрия образования, неровные края, неоднородная окраска, диаметр более шести миллиметров, а также любые изменения размера, формы или цвета. Однако врач подчеркивает, что даже небольшие и внешне обычные родинки могут оказаться опасными, поэтому окончательный диагноз ставится только после осмотра и дерматоскопии.

Поводом для срочного обращения к врачу являются не только внешние изменения. Опасными симптомами считаются зуд, жжение, болезненность, кровоточивость без травмы, появление корочек, шелушение, язвочек, быстрое увеличение образования, исчезновение волос на его поверхности или покраснение кожи вокруг него.

В группе повышенного риска находятся люди со светлой кожей, светлыми или рыжими волосами, голубыми или зелеными глазами, большим количеством родинок, а также пациенты с диспластическими невусами. Вероятность развития меланомы выше и у тех, кто часто получал солнечные ожоги, особенно в детстве, регулярно посещает солярий или имеет родственников с таким диагнозом.

Специалист также опровергла распространенное мнение о безопасности соляриев. По современным научным данным, искусственный ультрафиолет так же повышает риск развития меланомы и других видов рака кожи. Безопасной дозы такого излучения не существует, поэтому врачи рекомендуют полностью отказаться от посещения соляриев.

Для защиты кожи недостаточно использовать только солнцезащитный крем. Врач советует носить закрытую одежду, головной убор и солнцезащитные очки, а также по возможности избегать пребывания под прямыми солнечными лучами с 10:00 до 16:00.

Если на коже появилась новая быстро растущая родинка или уже существующее образование изменило форму, цвет, размер либо начало кровоточить, откладывать визит к врачу нельзя. После осмотра и дерматоскопии специалист определит дальнейшую тактику обследования, а при подозрении на меланому направит пациента к онкологу.