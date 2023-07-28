Мельничук заявил о согласованном решении Киева уволить Полищука

Об этом стало известно 28 июля, в пятницу, из сообщения, которым поделился Тарас Мельничук, являясь представителем кабинета министров в Верховной раде. Данную информацию он опубликовал в своих социальных сетях. Так, согласно ей, кабмин Украины снял с должности замминистра обороны Украины Александра Полищука.

К слову, увольнение коснулось не только его, но и Татьяны Емельяновой. Она работала первым заместителем председателя Государственной архивной службы Украины.

Также сообщалось, что месяцем ранее, в июне, украинский лидер Владимир Зеленский назначил Александра Полищука на должность посла в Индии.