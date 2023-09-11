Мемориал погибшим участникам СВО открыли в Городском округе Пушкинский

Глава подмосковного Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал о прошествии церемонии открытия мемориальных досок российским военным, которые погибли, защищая Родину на специальной военной операции. Этим глава муниципалитета поделился в социальных сетях.

Церемония прошла у седьмой школы в пушкинской Ивантеевке. Здесь учились Кирилл Соболев, добровольно ушедший на передовую, и Тигран Хачатурян, мобилизованный на спецоперацию. Максим Красноцветов подчеркнул, что памятной церемонией все присутствующие выразили уважение Героям, которые учились в ивантеевской школе.

На мероприятии присутствовал не только глава городского округа и близкие российских военных, но и командир Соболева, учащиеся и сотрудники седьмой школы, а также активисты проекта «Историческая память» партии Единая Россия.

Глава муниципалитета Максим Красноцветов выразил глубокие соболезнования близким погибших Героев, отметив, что защита Родины является долгом каждого гражданина страны.