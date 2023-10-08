Мемориальную доску в честь летчика-испытателя Олега Гудкова установили в подмосковном Жуковском

Торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза летчика-испытателя Олега Васильевича Гудкова состоялось сегодня в подмосковном Жуковском.

Отмечается, что данное событие было приурочено к памятной дате: полвека назад, 4 октября 1973 года, он проводил испытательный полет на сверхзвуковом истребителе-перехватчике МиГ-25П. В результате возникновения нештатной ситуации летчик погиб, сумев отвести неисправную машину от жилых кварталов города Раменское.

На торжественной церемонии, состоявшейся у дома № 41 по улице Чкалова, где Олег Гудков жил в течение многих лет, собрались летчики-испытатели, Герои СССР и России, ветераны авиации, представители общественных организаций и простые жуковчане. Важно отметить, что мемориальная доска установлена на деньги, собранные жуковчанами, прежде всего — жителями дома № 41.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено старейшему Заслуженному летчику-испытателю СССР, участнику Великой отечественной войны Виктору Кирсанову. Виктор Иванович не только работал в Жуковском, в Летно-исследовательском институте, но и учился вместе с Олегом Гудковым.