Менеджер в Екатеринбурге заблокировал въезд на фирму из-за невыплаты зарплаты

В Екатеринбурге действующий сотрудник компании «СпецЭнергоМодуль» объявил голодовку и заблокировал въезд на предприятие, требуя выплатить многомесячную задолженность по зарплате. Конфликт на улице Монтажников привел к столкновению с коллегами и публичным обвинениям в адрес руководства.

По словам менеджера снабжения Владислава Боярского, он работает в фирме с ноября 2023 года, но с лета начались системные задержки выплат.

«В августе я получил 23 тысячи рублей, в сентябре — 20. В октябре и в ноябре ни копейки! Это притом, что заработная плата вся белая и составляет 75 тысяч рублей. Те, кто уволился в феврале, до сих пор так ничего и не получили», — заявил мужчина.

Владислав рассказал, что бывшие сотрудники уже подали коллективную жалобу в Следственный комитет, и он планирует последовать их примеру. По его словам, обещания директора каждый раз оказывались пустыми: «Директор обещал каждый день, что зарплата вот-вот будет. В очередной раз позвонил и сказал, что денег до пятницы не будет, типа приезжай в пятницу!».

Однако его акция протеста вызвала не только поддержку, но и гнев коллег, которым он перекрыл въезд. Один из сотрудников в ходе конфликта прокричал: «Я сейчас машину твою подвину. Ты вообще в жизни страх потерял? Я тебе по-человечески говорю, пропусти, мне работать надо!».

Генеральный директор предприятия Роман Неуймин в беседе с E1.RU подтвердил наличие долгов, но обвинил Владислава в неадекватном поведении и срыве работы.

«Владислав у нас действующий сотрудник, но постоянно прогуливает. Работу свою делает не совсем хорошо. Мы с ним договаривались о выплате месячного оклада, и его я выплатил. Но он приехал с забастовкой, несмотря на договоренности, чтобы мешать работать другим людям», — заявил Неуймин.

Причиной задержек зарплаты руководитель назвал сложную экономическую ситуацию в стране, но пообещал рассчитаться со всеми работниками.

