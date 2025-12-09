Туалетная бумага «к приезду начальства»: медики Искитима закупают бинты на зарплату 20 тысяч рублей

В центральной районной больнице города Искитима (Новосибирская область) разгорается скандал из-за катастрофической нехватки самого необходимого для работы и жизни медицинского учреждения. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia, врачи и медсестры вынуждены за собственный счет покупать не только расходные материалы, но даже моющие средства и туалетную бумагу.

По информации издания, администрация больницы в одностороннем порядке урезала сотрудникам зарплаты и стимулирующие выплаты. В результате фельдшеры и медсестры получают на руки лишь 20–30 тыс. руб., что вынуждает их тратить часть этих средств на рабочие нужды. Помимо этого, в ЦРБ остро не хватает реактивов для анализов, а транспортный парк находится в неудовлетворительном состоянии, что провоцирует увольнения водителей.

Одна из работниц больницы в эмоциональном видеобращении задала прямой вопрос руководству: «Расходного материала абсолютно нет, автомобили в ненадлежащем состоянии, водители увольняются. У нас ничего нет. Почему довели нашу маленькую государственную больницу до такого?»

После обращения медиков в Следственный комитет и прокуратуру в учреждении ожидают визита представителей регионального министерства здравоохранения. К их приезду, как сообщает источник, в туалетных комнатах «для вида» появились небольшие мотки туалетной бумаги, символизируя показное решение системных проблем.

