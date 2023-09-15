Мэр Киева Кличко вывел из себя главу Минобороны Германии Писториуса вопросом про ракеты Taurus

Украине не нужно указывать, когда и какие вооружения отправлять Украине на помощь ВСУ. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны ФРК Борис Писториус.

Так глава Минобороны Германии отреагировал на критику мэра Киева Виталия Клично, посетовавшего накануне, что федеративная республика якобы недостаточно вовлечена в помощь Украине и упорно отказывается поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

«Зачем постоянное напоминание об этом маленьком пункте из списка, когда у нас нет полного консенсуса?», — возмутился Писториус на конференции Bild 100.

Министр возмутился, почему украинские политики не замечают те поставки оружия, которые Берлин уже поставил, в том числе танки Leopard и многое другое.