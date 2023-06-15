Мэр Москвы не собирается запрещать движение на электросамокатах

На ПМЭФ мэр Москвы отметил, что не планирует запрещать движение на электросамокатах по Москве. Подробности рассказало РИА Новости .

Собянин подчеркнул, что планирует бороться с проблемами, возникающими при движении людей на электросамокатах по городу, искать решения, но точно не планирует вводить запреты. В качестве одного из возможных вариантов решения вопроса он предложил воспользоваться помощью искусственного интеллекта. Например, система сможет просчитать, на каких улицах нужно ввести ограничение скорости передвижения.

Также мэр предложил и жителям города принять участие в регулировании ситуации, сообщая о нарушениях через приложение «Помощник Москвы».