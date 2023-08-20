Мэр Одессы выступил против сноса памятника Александру Пушкину

Как сообщает KP.RU , градоначальник уверен в том, что писателя уважают и любят не только в России и на Украине, но и по всему миру.

Геннадий Труханов, занимая должность мэра Одессы. выступает против сноса памятника и считает, что окончательное решение по его судьбе должны принять сами горожане. Он также подчеркнул, что если уж жители города его когда-то установили, то на то были свои причины.

За последнее время в Украине были снесены памятники Пушкину в ряде городов, включая Житомир, Харьков, Кременчуг и Тульчин. Это вызывает разные реакции и споры в обществе, так как писатель также является частью истории Украины. Кроме того, следует отметить, что вандалы в декабре прошлого года разрисовали памятник Пушкину в Киеве.