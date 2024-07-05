Мэр пережившего весной масштабное наводнение Орска Козупица ушел в отставку

Отмечается, что Козупица направит в Орский городской Совет депутатов заявление о досрочном сложении полномочий.

Козупица был мэром Орска с 2019 года. В начале апреля этого года город пережил масштабное наводнение после прорыва дамбы на реке Урал.

В результате весеннего половодья в Орске было затоплено около 7 тысяч домов и 13 социальных объектов — школы, детские сады, общественные территории, более 40% всех садовых товариществ города.

Недовольные действиями властей жители Орска требовали отправить Козупицу в отставку еще в апреле, «по горячим следам». Но тогда администрации удалось найти компромисс с горожанами.