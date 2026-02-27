Мэр Смоленска пообещал суровое наказание похитителю девятилетней девочки
Мэр Смоленска: похититель девочки ответит по всей строгости закона
Фото: [Следственный комитет РФ в Москве/Медиасток.рф]
Мэр Смоленска Александр Новиков прокомментировал резонансное задержание мужчины, подозреваемого в похищении 9-летней школьницы.
В своем официальном телеграм-аккаунте градоначальник подчеркнул, что в отношении злоумышленника будет применена самая строгая мера ответственности, предусмотренная законом.
«Следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении… Виновный понесет ответственность по всей строгости закона», — говорится в сообщении мэра.
Александр Новиков также выразил искреннюю признательность всем добровольцам и специалистам, которые на протяжении нескольких суток не прекращали поиски пропавшего ребенка.
Ранее сообщалось о том, что состояние похищенной в Смоленске девочки врачи оценили как удовлетворительное.