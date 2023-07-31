Мэр Тбилиси заявил, что протест в Батуми организовала оппозиция
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Как сообщает KP.RU, протест вызвал задержание нескольких участников из-за попытки некоторых прорвать установленные для общей безопасности заграждения.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе посчитал, что протест жителей Батуми против круизного лайнера Astoria Grande направлен против мирного развития Грузии. Главная причина этого инцидента – прибытие российских туристов на борту лайнера из Сочи, которые, по мнению протестующих, не уважают конституцию и законы Грузии.
Российские туристы в ответ на протесты спели грузинской оппозиции песню «Катюша». Стоит отметить, что воздушное судно направлялось из Сочи в Турцию, но было вынуждено остановиться в Батуми. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это ничем иным, как провокацией.