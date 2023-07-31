Мэр Тбилиси заявил, что протест в Батуми организовала оппозиция

Мэр Тбилиси Каха Каладзе посчитал, что протест жителей Батуми против круизного лайнера Astoria Grande направлен против мирного развития Грузии. Главная причина этого инцидента – прибытие российских туристов на борту лайнера из Сочи, которые, по мнению протестующих, не уважают конституцию и законы Грузии.

Российские туристы в ответ на протесты спели грузинской оппозиции песню «Катюша». Стоит отметить, что воздушное судно направлялось из Сочи в Турцию, но было вынуждено остановиться в Батуми. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это ничем иным, как провокацией.