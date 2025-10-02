Мероприятие «Созидатели. Итоги года. Росмолодежь. Предпринимай и Росмолодежь. Профи» пройдет в ноябре

Федеральным агентством по делам молодежи реализуется Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства. Для подведения итогов программы в 2025 году запланировано проведение масштабного мероприятия «Созидатели. Итоги года. Росмолодежь.Предпринимай и Росмолодежь.Профи».

Цель мероприятия — отметить вклад людей, которые своим трудом способствуют развитию молодежного предпринимательства и созданию возможностей для профессионального роста молодых специалистов.

В рамках мероприятия запланирована насыщенная деловая программа, включающая разноформатные активности и мастер-классы для молодежи. Также пройдет церемония награждения победителей Всероссийской премии «Молодой предприниматель России».

Мероприятие состоится 22 ноября 2025 года в Национальном центре «Россия». Для участия в нем нужно пройти регистрацию на сайте молодежь-развивайся.рф и подать заявку на участие в личном кабинете в разделе «События».