Мертвая девушка обнаружена в гостинице в центре Москвы

Как передает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 1 января. Сообщается, что в одном из номеров столичного отеля найден труп молодой женщины.

По предварительным данным, девушка не снимала номер, а просто пришла в гости к одному их постояльцев гостиницы. Других подробностей ее появления в отеле не приводится.

«Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. На вид умершей 30 лет», - сообщает телеканал.

На месте уже работают следователи и криминалисты. Точная причина смерти девушки пока не определена. Сейчас полицейские ищут того, кто пригласил ее в гости.