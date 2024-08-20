Меры поддержки бойцов СВО обсудили в Лотошино

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Лотошино ]

Меры поддержки бойцов СВО и их семей обсудили в Лотошино. В округе прошло заседание штаба поддержки семей мобилизованных и добровольцев, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заседание прошло под председательством главы муниципального образования Екатерины Долгасовой. В нем приняли участие представители многофункциональных центров.

По итогам заседания все озвученные обращения граждан взяли на контроль, они будут отработаны в рабочем режиме, отметила директор МФЦ городского округа Светлана Горцовская.