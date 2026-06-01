Месяц ярких каникул: в поселке Большие Дворы открылась детская «Радуга»

В поселке Большие Дворы 1 июня, в День защиты детей, стартовал оздоровительный сезон в школьном лагере с дневным пребыванием «Радуга». Базой для размещения воспитанников стала школа №11.

С самого утра здание учебного заведения наполнилось детскими голосами. Традиционная линейка, утренняя зарядка и завтрак задали ритм первому дню каникул. Воспитатели распределили ребят по трем отрядам и провели инструктаж по технике безопасности.

После официальной части юные отдыхающие занялись творчеством: оформляли отрядные уголки, придумывали названия и девизы, играли в подвижные игры. Параллельно стартовала подготовка к торжественному открытию смены. Ярким продолжением дня стал праздник в Доме культуры «Большедворский», где для детей организовали программу «Шуми! Играй! Зажигай!».

Руководитель лагеря Татьяна Кадирова поделилась впечатлениями от старта сезона:

«Еще несколько дней назад наши воспитанники сидели за партами, делали уроки и получали оценки, а сегодня с горящими глазами играют на свежем воздухе, поют и танцуют. Это самая теплая и душевная атмосфера. Уверена, месяц пролетит на одном дыхании»

Отметим, что всего с 1 по 30 июня лагерь примет 83 воспитанника. В планах — конкурсы, эстафеты, общение и активный отдых.