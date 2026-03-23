Месть на дороге: 51% водителей честно признались в жесткой привычке на трассе

Автомобильный портал провел опрос среди водителей, выяснив их отношение к тем, кто объезжает пробку по обочине или соседним улицам, а затем пытается вернуться в общий поток. Результаты показали, что 51 процент респондентов принципиально не пропускают таких нарушителей, пишет РИА Новости.

Еще 42 процента опрошенных готовы запустить машину перед собой, хотя большинство из них делают это без симпатии к маневрам водителя. Лишь 6 процентов признались, что испытывают жалость к пытающимся вклиниться. При этом 7 процентов участников опроса честно сообщили, что и сами иногда прибегают к подобной тактике объезда заторов.

Самые непримиримые водители, по данным исследования, живут в Томской, Ленинградской и Оренбургской областях: там доля отказывающих в пропуске достигает 60–63 процентов. А вот на дорогах Хакасии, Сахалина и Ростовской области автомобилистов, готовых пропустить, оказалось больше — более половины.

В комментариях участники уточняли, в каких случаях готовы сделать исключение. Один из водителей из Санкт-Петербурга отметил, что пропустит машину, если водитель вежлив, включил поворотник и терпеливо ждет. Эту позицию поддержали более 500 человек. Также респонденты упоминали, что готовы уступить дорогу тем, кто отъезжает от магазина или просто не успел перестроиться в нужный ряд.

В опросе приняли участие более 12 тысяч автомобилистов.