Месть за природу: разрешать сдавать нарушителя по номеру машины разрешили каждому

В Таганроге с наступлением весны обострилась проблема нелегального вывоза мусора. Так называемые «серые возчики» сбрасывают строительные отходы в лесополосах, на побережье и на контейнерных площадках, предназначенных для твердых коммунальных отходов, пишет Блокнот Таганрог.

Региональный оператор «ЭКОТРАНС» обращается к жителям с просьбой помочь в выявлении нарушителей. Компания не наделена полномочиями самостоятельно наказывать нелегальных перевозчиков, однако ведет мониторинг их деятельности. Собранные фото- и видеоматериалы передаются в правоохранительные органы для пресечения незаконных действий.

Если горожане стали свидетелями несанкционированной выгрузки строительного мусора, их просят зафиксировать происшествие на камеру. Важно указать время и место нарушения, а также по возможности запечатлеть государственный номер автомобиля. Полученные материалы вместе с данными о месте и времени нужно направить в «ЭКОТРАНС» через официальный мессенджер или по электронной почте info@ekotrans-rnd.ru.

Специалисты напоминают, что вывоз отходов вне установленных полигонов незаконен и наносит серьезный вред окружающей среде. У «серых возчиков», как правило, отсутствует лицензия, поэтому они не могут подтвердить законную утилизацию мусора. Заказчикам услуг рекомендуют всегда запрашивать у исполнителей лицензию и информацию о том, куда именно будут доставлены отходы. Строительный и растительный мусор должен вывозиться на специализированный полигон — в данном случае на Неклиновский МЭОК.

В Таганроге также действует проект «Мега-Бак», направленный на привлечение нелегальных перевозчиков к цивилизованной утилизации. Однако, как подчеркивают в «ЭКОТРАНС», справиться с проблемой в одиночку невозможно, поэтому активная позиция жителей может сыграть ключевую роль в наведении порядка и сохранении чистоты в городе.