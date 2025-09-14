Месть за трансгендерного соседа? Раскрыта главная версия покушения на Кирка

По данным издания Axios , ссылающегося на информированные источники в правоохранительных органах, основной версией расправы над политиком Чарли Кирком считается личная мотивация нападавшего. Следствие предполагает, что стрелок Тайлер Робинсон мог руководствоваться симпатией к своему соседу, являющемуся трансгендером*.

Как полагают следователи, Робинсон воспринимал публичные выступления Кирка, известного своей категоричной позицией против признания иных гендерных идентичностей, как разжигание ненависти. Эта версия, как сообщают источники, вероятно, станет центральной при окончательном установлении мотивов обвиняемого.

Ранее Песков заявил о том, что убийство Кирка свидетельствует о поляризации американского общества.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ