Местные жители обнаружили в Подмосковье редкий гриб, который умеет передвигаться

Местные жители обнаружили в лесу вблизи затопленного карьера в Старой Купавне Богородского городского округа необычный организм инопланетного вида. Об этом сообщает интернет-издание «Богородские вести».

«Первое впечатление — как будто кто-то выплеснул тут тарелку рисовой каши. Однако на ощупь белая россыпь оказалась плотной и крепко держалась за пень», — рассказала местная жительница Алина Полинова.

Она выяснила, что на подмосковной лесной поляне появился редкий слизевик или плазмодий.

По словам биолога Алексея Володихина, находка является действительно редким организмом, который умеет передвигаться. При этом он уточнил, что это не совсем гриб, он относится к простейшим микроорганизмам, классификацию которых ученые до конца еще не разработали.

«На определенной стадии жизненного цикла они имеют вид плазмодия — слизистой массы без твердых покровов. С помощью расположенных в теле миозиновых и актиновых тяжей, подобных человеческим мышцам, он может развивать скорость до одного сантиметра в час», — рассказал Володихин.

Эксперт также добавил, что этот гриб не подходит для употребления в пищу. Жительница Ногинска выяснила, что найденный организм через некоторое время поменял цвет на коричневый.