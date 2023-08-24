Метеоролог Позднякова дала прогноз погоды в столичном регионе до конца лета
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
По словам синоптика Татьяны Поздняковой, хотя в настоящее время в Московском регионе достаточно переменчивая и дождливая погода, вероятно, это временное явление и до конца августа еще будет теплая погода. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она отметила, что до конца текущего месяца тепло нередко будет сменяться дождями.
По мнению метеоролога, об осени в большей степени станет напоминать пасмурная погода, сильные дожди и грозы.