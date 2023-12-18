Метеоролог Позднякова назвала сроки продолжительности потепления в Московском регионе

По словам синоптика Татьяны Поздняковой, потепление в столичном регионе продлится до конца текущей недели, после чего вновь наступит похолодание. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она уточнила, что конец оттепели наступит уже после ближайших выходных.

По словам метеоролога, на данный момент сложно сказать, насколько продолжительным ожидается промежуток более морозной погоды.

Она добавила, что, вероятнее всего, в начале наступающего года вновь вернется оттепель, при этом не следует опасаться полного таяния снега до конца недели, снежные покровы могут уменьшиться максимум на 15 см.