«Между жизнью и смертью — 30 метров видимости». Спасатели МЧС провели на Сахалине две спасательные операции
МК: На Сахалине спасатели дважды за день вывели к берегу заблудившихся рыбаков
Фото: [istockphoto.com/gnatoutdoors]
Сотрудники ГИМС МЧС России в Долинском районе Сахалина в течение одного дня провели две рискованные спасательные операции.
Рыбаки, оказавшиеся на льду в разгар мощной снежной бури, дважды теряли ориентацию и требовали немедленной помощи.
Первый случай был зафиксирован у Рорэ. Двух мужчин, застигнутых шквалистым ветром и плотной снежной пеленой, оперативно начали искать инспекторы. Пока один на снегоходе прочесывал акваторию, второй координировал действия с берега. Благодаря телефонной связи, заблудившихся сориентировали и вывели к транспортному средству, оставленному на льду.
Спустя несколько часов новая тревога поступила с реки Найба. Еще двое рыбаков не могли найти берег, а ситуация усугубилась тронувшимся льдом. Один из мужчин уже проваливался в воду, но смог выбраться. При видимости не более 20-30 метров спасатели применяли сигнальные ракетницы, указывая путь на свет. Эта операция также завершилась успешно.
После каждого инцидента с пострадавшими были проведены обязательные профилактические беседы. В ГИМС напомнили о том, что выход на лед во время действия штормового предупреждения категорически запрещен и представляет смертельную опасность.
