«Между жизнью и смертью — 30 метров видимости». Спасатели МЧС провели на Сахалине две спасательные операции

Сотрудники ГИМС МЧС России в Долинском районе Сахалина в течение одного дня провели две рискованные спасательные операции.

Рыбаки, оказавшиеся на льду в разгар мощной снежной бури, дважды теряли ориентацию и требовали немедленной помощи.

Первый случай был зафиксирован у Рорэ. Двух мужчин, застигнутых шквалистым ветром и плотной снежной пеленой, оперативно начали искать инспекторы. Пока один на снегоходе прочесывал акваторию, второй координировал действия с берега. Благодаря телефонной связи, заблудившихся сориентировали и вывели к транспортному средству, оставленному на льду.

Спустя несколько часов новая тревога поступила с реки Найба. Еще двое рыбаков не могли найти берег, а ситуация усугубилась тронувшимся льдом. Один из мужчин уже проваливался в воду, но смог выбраться. При видимости не более 20-30 метров спасатели применяли сигнальные ракетницы, указывая путь на свет. Эта операция также завершилась успешно.

После каждого инцидента с пострадавшими были проведены обязательные профилактические беседы. В ГИМС напомнили о том, что выход на лед во время действия штормового предупреждения категорически запрещен и представляет смертельную опасность.

