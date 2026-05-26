Между жизнью и смертью: как сильное головокружение обернулось полной потерей подвижности

Обычная сезонная инфекция обернулась трагедией для семьи из Великобритании. Перенесенный 14-летней Лекси Браун грипп спровоцировал развитие крайне редкой и опасной патологии — спинального инсульта, который полностью лишил девочку возможности двигаться, говорить и самостоятельно дышать, пишет Life.ru.

От банального недомогания до искусственной комы

Трагическая история началась в декабре 2025 года, когда Лекси Браун почувствовала первые симптомы недомогания — у нее поднялась высокая температура и началось сильное головокружение. Близкие девочки были уверены, что речь идет о стандартном сезонном гриппе, и не предполагали опасности. Однако уже через два дня ситуация резко ухудшилась: подросток в слезах позвонила матери прямо на работу, жалуясь на невыносимую острую боль по всему числу.

К моменту возвращения матери домой состояние школьницы стало критическим, она начала терять сознание, из-за чего ей экстренно вызвали бригаду скорой помощи. После госпитализации в клинику медицинский персонал принял решение незамедлительно ввести пациентку в состояние искусственной комы, чтобы стабилизировать показатели жизнедеятельности организма и снизить нагрузку на нервную систему.

Инсульт спинного мозга и его последствия для организма

Спустя неделю нахождения в реанимационном отделении у Лекси Браун зафиксировали спинальный инсульт — острое нарушение кровообращения в спинном мозге. Британские врачи пришли к выводу, что данная патология развилась как прямое и крайне редкое осложнение после тяжело перенесенной вирусной инфекции.

Когда девочку вывели из комы, врачи констатировали полный паралич тела ниже уровня шеи. Инфекция и последующий инсульт привели к тяжелым неврологическим нарушениям:

Лекси полностью потеряла способность ходить и совершать любые движения конечностями.

Пациентка лишилась возможности разговаривать.

Из-за паралича дыхательной мускулатуры девочка больше не может дышать самостоятельно и подключена к аппаратам жизнеобеспечения.

Прогнозы врачей и сбор средств на реабилитацию

До начала болезни Лекси Браун вела активный образ жизни, никогда не имела хронических заболеваний, серьезно увлекалась театральным искусством, музыкой и профессионально мечтала о карьере певицы. Сейчас ее привычная жизнь полностью разрушена, а медицинские прогнозы специалистов остаются неутешительными из-за специфики и тяжести поражения спинного мозга.

Несмотря на мрачные прогнозы врачей, родители Лекси не теряют надежды вернуть дочери хотя бы частичный контроль над телом и базовыми функциями организма. В настоящее время семья объявила официальный сбор денежных средств, которые пойдут на оплату дорогостоящего долгосрочного курса специализированной реабилитации и покупку поддерживающего медицинского оборудования.