Тепличный диверсант: как заметить паутинного клеща до того, как он уничтожит урожай

Вместе с летним теплом на грядки приходит невидимый враг. Паутинный клещ почти незаметен глазу, но способен за неделю уничтожить тепличные огурцы, томаты, баклажаны и даже клубнику. Садовод Екатерина Рассадина в беседе с REGIONS объяснила, как распознать вредителя на ранней стадии и почему обычные инсектициды против него бессильны.

Этот вредитель парадоксален. Вопреки распространенному мнению, он любит не сырость, а жару и сухой воздух. Рассадина пояснила, что в засушливую погоду и при перегретых теплицах клещ размножается молниеносно. Особенно уязвимы закрытые грунты, где почти нет естественной влаги, а также загущенные посадки с плохой циркуляцией воздуха. Ослабленные растения — его главная мишень.

Распознать проблему на старте сложно. Сначала на листьях появляются мельчайшие светлые проколы, потом пластина тускнеет, желтеет и сохнет. Самый верный признак — тонкая паутинка с обратной стороны.

«Если лист как будто стал мраморным, не сочным, а снизу появилась легкая паутинка — это тревожный сигнал», — рассказала Рассадина.

Вредитель высасывает сок, растение слабеет, сбрасывает завязи и урожай резко падает.

Начинать защиту садовод советует с профилактики, а не с химии. Клещ не переносит влажность, поэтому теплицу нужно регулярно проветривать, не пересушивать почву и осматривать нижнюю сторону листьев — там вредитель селится чаще всего. При первых очагах пораженные листья лучше удалить, это иногда останавливает распространение. Также в жару помогает опрыскивание водой, но с поправкой на культуру: огурцам влажность на пользу, а томатам может навредить.

Если вредитель уже захватил большую территорию, по словам эксперта, понадобятся специальные препараты — акарициды. Обычные инсектициды против паутинного клеща не работают. Медлить нельзя ни дня, предупредила Рассадина: сегодня несколько точек на листьях, а через неделю может пострадать половина теплицы.

