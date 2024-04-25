Международная стоматологическая конференция прошла в МОНИКИ

Мероприятие нацелено на привлечение внимания к модернизации преподавательской деятельности, обсуждение новейших исследований и методов лечения стоматологических заболеваний.

В рамках конференции с докладами выступили представители крупнейших образовательных учреждений России, в том числе РУДН и Сеченовского университета. Кроме того, доклады представили сотрудники университетов из Ташкента и Самарканда.