Международная стоматологическая конференция прошла в МОНИКИ

Общество

Фото: [МОНИКИ им. Владимирского]

Пятая Международная научно-практическая конференция молодых ученых стоматологов «Ученики — Ученикам» прошла в МОНИКИ, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Мероприятие нацелено на привлечение внимания к модернизации преподавательской деятельности, обсуждение новейших исследований и методов лечения стоматологических заболеваний.

В рамках конференции с докладами выступили представители крупнейших образовательных учреждений России, в том числе РУДН и Сеченовского университета. Кроме того, доклады представили сотрудники университетов из Ташкента и Самарканда.

«Эта конференция покажет, насколько близки сегодняшние выпускники и учителя, что это связь всегда обоюдная, где учителя отдают свои знания ученикам, а ученики с благодарностью принимают и демонстрируют полученные навыки», – отметила декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Чернявская.

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