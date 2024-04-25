Международная стоматологическая конференция прошла в МОНИКИ
Фото: [МОНИКИ им. Владимирского]
Пятая Международная научно-практическая конференция молодых ученых стоматологов «Ученики — Ученикам» прошла в МОНИКИ, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Мероприятие нацелено на привлечение внимания к модернизации преподавательской деятельности, обсуждение новейших исследований и методов лечения стоматологических заболеваний.
В рамках конференции с докладами выступили представители крупнейших образовательных учреждений России, в том числе РУДН и Сеченовского университета. Кроме того, доклады представили сотрудники университетов из Ташкента и Самарканда.
«Эта конференция покажет, насколько близки сегодняшние выпускники и учителя, что это связь всегда обоюдная, где учителя отдают свои знания ученикам, а ученики с благодарностью принимают и демонстрируют полученные навыки», – отметила декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Чернявская.