Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» пройдет в Москве в ноябре

Региональная общественная организация «Интернациональный союз женщин» приглашает к участию в IV Международном форуме «Женщина третьего тысячелетия», который пройдет 18–19 ноября 2025 года в Москве. Форум проводится при поддержке МИД РФ, Россотрудничества и Информационного центра Правительства Москвы.

Ключевые события форума: пленарное заседание «Женское движение в новой геополитической реальности: архитектура устойчивого будущего»; стратегические сессии, дискуссионные площадки, заседание Международного дискуссионного клуба «VISION 3000»; международная выставка-ярмарка «Руками женщины» для ремесленников, дизайнеров и предпринимателей; церемония награждения победителей Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах» и Международной премии «Женщина третьего тысячелетия».

В форуме могут принять участие представители органов власти, общественных деятелей, международных женских сообществ, НКО; предпринимательниц, ремесленников, дизайнеров; топ-менеджеров из сфер digital, медицины, туризма; блогеров и представителей СМИ; новаторов в медицине и wellness.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия до 30 сентября и подать заявку на участие в выставке, деловой программе или премии.