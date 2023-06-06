Международный холдинг откроет производство в городском округе Кашира

Новое предприятие по выпуску полиграфических красок для гибкой упаковки скоро появится в городском округе Кашира.

Проект реализует компания «ФЛЕКС ФИЛМС РУС» — дочернее предприятие индийской Uflex Group.

Компания работает не только в городском округе Кашира, но и в Ступине. Об этом напомнил губернатор Подмосковья.

«Мы рады, что компания продолжает выбирать Подмосковье. „Uflex Group“ производит 40% всей гибкой упаковки в России. И это не предел. В июне мы вместе открываем завод лакокрасочных материалов в Кашире, а в сентябре запускаем второй завод по производству пленки в Ступино», — отметил Андрей Воробьев.

Он добавил, что оба объекта обеспечат создание 170 рабочих мест.

В городском округе Кашира новое производство откроется на территории промышленной зоны. Планируется, что объем выпуска красок составит 500 тонн ежемесячно.

Напомним, холдинг Uflex Group является крупнейшим в Индии. В мире это самый быстрорастущий производитель гибкой вакуумной упаковки. Он представлен более, чем в 140 государствах.