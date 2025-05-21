Межрайонный сбор школьных лесничеств прошел в Волоколамске

В Волоколамске состоялся межрайонный сбор школьных лесничеств, объединивший представителей из Волоколамского, Шаховского и Лотошинского округов Московской области. Место проведения – городской парк культуры и отдыха.

С приветственными словами к юным участникам обратились депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, глава Волоколамского округа Наталья Козлова, директор Волоколамского филиала «Мособллеса» Сергей Шиман и председатель Московской областной организации профсоюза работников лесных отраслей Ирина Герман.

«Сегодняшний слет стал полезным для каждого из участников. Ребята смогли обменяться знаниями, подружиться не только с природой, но и друг с другом», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Участники продемонстрировали свои знания и практические навыки в области лесного хозяйства, ботаники и зоологии. Программа включала творческий конкурс, а также выполнение заданий по таким направлениям, как «Основы таксации леса», «Лесная ботаника» и «Лесная биология».

Итоги соревнований:

1 место – школьное лесничество «Лесные чародеи» (Волоколамский м. о. — Спасская СОШ);

2 место – школьное лесничество «Лесной родник» (Шаховская гимназия, филиал «Бухоловская СОШ»);

3 место – школьное лесничество «Боровичок» (Микулинская гимназия).

Диплом за участие получила команда школьного лесничества «Хранители леса» (Лотошино — Дорская СОШ).

Завершением мероприятия стал обед, приготовленный на полевой кухне для всех участников.