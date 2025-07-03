Межрегиональный съезд «МногоМама»: Шатура встречает семьи со всей России

Четвертый межрегиональный съезд многодетных семей «МногоМама» завершился в оздоровительном лагере «Изумрудный», став ярким событием для всего округа.

Встреча, прошедшая под девизом: «Многодетные всех стран, объединяйтесь», стала настоящим праздником для шатурских семей и гостей из других регионов.

Неоднократно в ходе мероприятия звучал вдохновляющий лозунг: «Многодетные семьи — элита России».

«Наши участники прибыли из самых разных уголков страны, включая республики Тыва и Бурятия. Наша организация успешно работает уже 11 лет, и это уже четвертый съезд, который мы проводим. Мы объединяем семьи, ведь крепкие семьи – залог сильной страны», – подчеркнула президент центра помощи многодетным семьям России «МногоМама» Алина Контарева.

Открывая официальную часть съезда, Алина Контарева отметила, что жизнь многодетных родителей – это постоянный труд, без выходных и отпусков. Однако, сегодня они смогли найти время для встречи, обмена опытом, обсуждения секретов счастливого материнства и отцовства, а также для обсуждения мер государственной поддержки в различных регионах, повседневных трудностей и способов их решения.

Пока взрослые активно обсуждали важные вопросы, дети с энтузиазмом участвовали в увлекательных мастер-классах. Когда погода позволила, они отправились на прогулку на природу, наслаждаясь свежим воздухом и красотами окружающей среды. Самые смелые измерили глубину озера, другие осваивали современные уличные тренажеры, а все вместе – просто резвились и веселились на свежем лесном воздухе.

«Мы живем в городе, и наши дети очень мало времени проводят на природе. С такой большой семьей, как у нас, сложно организовывать выезды в лес. Для них это действительно новый и яркий опыт. Они увидели, что такое мох, узнали, как растут грибы и ягоды», – поделилась своими впечатлениями мама 11 детей, руководитель отделения «МногоМама» в Лобне Марина Чуракова, подчеркнув важность такого опыта для шатурских детей.

Всех участников, и взрослых, и детей, объединил масштабный квест, подготовленный организаторами съезда. Семьи проходили различные станции, выполняя сложные и интересные задания, демонстрируя свою сообразительность и творческие способности.

Прощаясь с лагерем «Изумрудный», гости выразили искреннюю благодарность принимающей стороне за теплоту и радушие. В этот день было сгенерировано множество новых идей и сказано много теплых слов, участники обменивались памятными подарками.

Особую честь представляет тот факт, что Шатура, как один из ключевых центров Подмосковья, стала площадкой для столь значимого мероприятия. Памятные подарки от муниципального округа Шатура многодетным родителям вручила заместитель главы Наталья Федорова. Несомненно, это мероприятие еще больше укрепило связь шатурских семей с родителями из других регионов, способствуя обмену опытом и поддержке.

Следующая встреча многодетных родителей запланирована в Обнинске. Организаторы надеются, что опыт, полученный в Шатуре, станет основой для дальнейших успешных мероприятий, направленных на поддержку и развитие института семьи в России.