МГИМО-МЕД в Одинцове: как устроен самый молодой медицинский университет региона

Профессия врача остается одной из самых благородных и востребованных на рынке труда. Выпускники медицинских вузов трудоустраиваются в больницы, поликлиники, санатории и научно-исследовательские институты, а спрос на квалифицированных специалистов стабильно высок при растущих зарплатах. REGIONS выяснил, где в Московской области можно получить качественное медицинское образование, есть ли бюджетные места и предоставляют ли общежитие иногородним студентам.

Самым молодым и динамично развивающимся медицинским университетом региона стал МГИМО-МЕД в Одинцове, учрежденный 17 июня 2021 года по инициативе губернатора Московской области. Соучредителями выступили группа компаний «Мать и дитя», МГИМО МИД России и правительство Московской области — это уникальная коллаборация науки, практики и международного опыта. В университете готовят врачей по специальности «Лечебное дело», первый набор студентов прошел в сентябре 2022 года. Бюджетных мест нет, обучение только платное — 600 тысяч рублей в год. Проходной балл в 2025 году составил 141, требуется сдать русский язык, биологию и химию. Иногородним предоставляют общежитие.

Бюджетный вариант предлагает Государственный университет просвещения в Мытищах. В 2021 году здесь открылся первый в Подмосковье медицинский факультет, в первый набор на бюджетные места поступили 50 человек, еще более ста — по договору. Клиническими базами стали ведущие клиники Москвы и области. Стоимость платного обучения — от 200 до 350 тысяч рублей в год, форма очная, срок обучения составляет шесть лет, общежитие предоставляется.

Еще один вариант — фармацевтический факультет Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве. Здесь готовят специалистов по специальности «Фармация», есть бюджетные места и общежитие. Стоимость платного обучения — от 180 до 300 тысяч рублей в год.

Для поступления в медицинский вуз на специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия» необходимо сдавать ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии. Проходные баллы в медицинские вузы Подмосковья в 2025 году колебались от 140 до 220 баллов за три предмета, причем в учебных заведениях с бюджетными местами они традиционно выше — от 200 баллов. Средняя зарплата врача в Московской области составляет от 100 до 200 тысяч рублей, а узкие специалисты и заведующие отделениями зарабатывают значительно больше.