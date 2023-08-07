МИД Эстонии: Таллин не планирует массово высылать россиян и белорусов

Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что Эстония не планирует идти по пути Риги, недавно аннулировавшей виды на жительство шести тысяч россиян, не сдавших экзамен по государственному языку. По его словам, Таллин не будет вводить какие-то анкеты, так как это все равно не позволит выявить подозрительных граждан. Министр считает, что при необходимости в анкетах можно указать те данные, которые хочет увидеть страна.

В других странах Прибалтики предпочли провести социальный опрос, во время которого задавали вопросы об отношении респондентов к украинскому конфликту. Заполнять подобные анкеты обязали всех россиян и белорусов старше 18 лет. При отказе заполнить анкету заявления на визы и виды на жительство не принимались.