Согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая (МИД КНР), они отрицают информацию о поставках военной продукции в Россию. Как сообщает KP.RU , Пекин стремится к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Китай не поставляет продукцию, которая может быть использована для производства вооружений, используемых в проведении спецоперации (СВО).

В свете украинского конфликта, Китай высказал свою позицию о стремлении к его дипломатическому урегулированию. При этом, как заявил Дмитрий Песков, занимая должность пресс-секретаря президента России Владимира Путина, Москва открыта к диалогу, но Киев не принимает предложение.

Также стоит отметить, что бывший советник главы Пентагона предупреждает о возможной потере боеспособности украинскими войсками.